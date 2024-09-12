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Литва оголосила про відправлення в Україну партії допомоги

Ця допомога буде використовуватись, зокрема, у розмінуванні.

Литва оголосила про відправлення в Україну партії допомоги
Литовська допомога вирушила до України
Фото: Міноборони Литви

Литва відправила в Україну партію військової допомоги, зокрема у сфері розмінування.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Литви.

“Цього тижня в Україну прибудуть бронетранспортери М113 для її армії, а також позашляховики та їх частини. Ця підтримка посилить можливості української армії з розмінування та сприятиме досягненню цілей Коаліції з протимінної діяльності на чолі з Литвою та Ісландією”, - йдеться у повідомленні.

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Міноборони Литви нагадало, що цього року в Україну відправили боєприпаси калібру 155 мм, бронемашини M577, бронемашини M113, системи боротьби з безпілотниками, необхідне для зимового сезону обладнання та комплекти теплого одягу, боєприпаси до протитанкових гранатометів “Карл Густав”, системи дистанційного підриву, генератори, навантажувачі, причепи, розкладачки та інше забезпечення.

Всього з початку війни Литва надала Україні військову підтримку на понад 679 млн євро. При цьому загальна підтримка Литви перевищила мільярд євро.

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