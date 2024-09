Литва просить дозволу на переслідування військових РФ за воєнні злочини в окупованому Мелітополі

Прокуратура Литви просить суд дозволити заочне переслідування трьох російських військових, які скоїли воєнні злочини в окупованому Мелітополі.

Про це повідомив Генпрокурор Андрій Костін на полях міжнародної конференції United for Justice. Accountability for the Attacks against Civilian Objects.

Мова йде про незаконне утримання та катування громадянина Литви у Мелітополі в квітні 2022 року.

Андрій Костін наголосив, що це нові результати від колег з JIT – спільної слідчої групи щодо міжнародних злочинів росії. Він висловив сподівання, що військові країни-агресора отримають підозри від правоохоронної системи та системи правосуддя Литви.

"Це буде вже друге провадження, коли литовські колеги повідомляють про підозру у вчиненні воєнних злочинів представникам російських збройних сил. І це дуже важливе надбання наших спільних зусиль в рамках JIT", – підкреслив Андрій Костін.

Учасники спільної слідчої групи семи країн підписали зміни до Угоди про JIT щодо розширення можливості членів Групи розслідувати злочини катувань та жорстокого поводження з цивільними і військовими.

"Глобальна коаліція справедливості, яку сформувала Україна, щодня стає ще сильнішою та міцнішою", – наголосив Андрій Костін.