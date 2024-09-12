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Росія обстріляла Харків авіабомбами. Серед поранених є дитина (оновлення)

Також постраждало передмістя.

Росія обстріляла Харків авіабомбами. Серед поранених є дитина (оновлення)
уламки російської авіабомби після обстрілу Харкова і передмістя 12 вересня 2024 року

12 вересня близько 17-ої години Росія атакувала Харків і передмістя.

Як повідомив міський голова Ігор Терехов, було два влучання.

"Два прильоти по одному з густонаселених районів міста. На місця ударів прямують усі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", - написав очільник Харкова у телеграмі.

наслідки російського обстрілу Харкова і передмістя 12 вересня 2024 року
наслідки російського обстрілу Харкова і передмістя 12 вересня 2024 року

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що, за попередніми даними, є влучання поряд із приватним будинком. 

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про керовану авіабомбу в бік Харкова.

Оновлення. Терехов заявив, що на місці одного з прильотів з під завалів будинку деблокували двох жінок і дитину.

За його словами, росіяни били по обласному центру ФАБ-250. 

Пошкоджено більш ніж 15 приватних будинків. Наразі чотири людини звернулися до лікарів із гострою реакцією на стрес.

Згодом обласна прокуратура повідомила, що кількість поранених зросла до семи осіб. Серед них - 10-річна дитина. 

Так, у Київському районі Харкова зафіксували влучання неподалік приватного житлового сектору. Чотири людини зазнали гострої реакції на стрес, серед них дитина. У житлових будинках пошкоджені фасади, вибито вікна. 

У місті Дергачі внаслідок авіаатаки теж пошкоджені приватні домоволодіння. Через обстріл по медичну допомогу звернулись дві жінки й чоловік. У постраждалих діагностували гостру реакцію на стрес.

Також окупанти завдали удару авіаційним боєприпасом по території «Екопарку» у с. Лісне Малоданилівської громади. На місці влучання травмованих немає. Пошкоджені дерева й огорожа.

наслідки російського обстрілу Харкова і передмістя 12 вересня 2024 року
наслідки російського обстрілу Харкова і передмістя 12 вересня 2024 року

наслідки російського обстрілу Харкова і передмістя 12 вересня 2024 року
наслідки російського обстрілу Харкова і передмістя 12 вересня 2024 року

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