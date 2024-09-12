Застосували тактику подвійного удару: в Боровій Харківської області росіяни вбили двох людей

Унаслідок російського удару по Боровій Харківської області загинули чоловік та жінка. Поранені ще семеро людей.

Серед них – жінка 64-х років, її довелося госпіталізувати. За попередніми даними, ворог використав касетні боєприпаси по житловому кварталу, написав голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

"Ворог застосував тактику подвійного удару", – сказав він.

Є загоряння будинків і магазинів. Горять не менше п'яти будинків.