Застосували тактику подвійного удару: в Боровій Харківської області росіяни вбили двох людей

Унаслідок російського удару по Боровій Харківської області загинули чоловік та жінка. Поранені ще семеро людей.
Серед них – жінка 64-х років, її довелося госпіталізувати. За попередніми даними, ворог використав касетні боєприпаси по житловому кварталу, написав голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
"Ворог застосував тактику подвійного удару", – сказав він.
Є загоряння будинків і магазинів. Горять не менше п'яти будинків.
- З Куп'янського району Харківської області оголосили примусову евакуацію дітей. Йдеться про майже 30 населених пунктів.