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Умєров: у Румунії проходить підготовку на F-16 група українських пілотів

Глава Міноборони додав, що планує відвідати Румунію.

Умєров: у Румунії проходить підготовку на F-16 група українських пілотів
Рустем Умєров
Фото: EPA/UPG

У Румунії проходить підготовку на F-16 група українських пілотів.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров після розмови з румунським колегою Анджелом Тилваром.

Очільники міністерств обох держав обговорили посилення захисту українського неба від російських ракет і дронів.

"Незабаром Україна отримає від румунських партнерів нову систему протиповітряної оборони Patriot. F-16 в українському небі теж стане більше: група наших пілотів вже проходить підготовку в Румунії", - зазначив Умєров.

Глава Міноборони додав, що планує відвідати Румунію.

  • Нещодавно Клаус Йоханніс підписав закон про безоплатну передачу Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot.
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