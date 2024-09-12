Умєров: у Румунії проходить підготовку на F-16 група українських пілотів

У Румунії проходить підготовку на F-16 група українських пілотів.
Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров після розмови з румунським колегою Анджелом Тилваром.
Очільники міністерств обох держав обговорили посилення захисту українського неба від російських ракет і дронів.
"Незабаром Україна отримає від румунських партнерів нову систему протиповітряної оборони Patriot. F-16 в українському небі теж стане більше: група наших пілотів вже проходить підготовку в Румунії", - зазначив Умєров.
Глава Міноборони додав, що планує відвідати Румунію.
- Нещодавно Клаус Йоханніс підписав закон про безоплатну передачу Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot.