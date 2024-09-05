Президент Румунії підписав закон про передачу Україні системи Patriot

Президент Румунії Клаус Йоханніс сьогодні, 5 вересня, підписав закон про безоплатну передачу Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Про це пише видання Digi24.

Як йдеться у оприлюдненому документі, зенітно-ракетний комплекс Patriot передають у конфігурації, узгодженій із США.

Крім того, уряд Румунії уповноважений вжити необхідних заходів для відновлення можливостей протиповітряної оборони з наземним базуванням. Тобто тепер Румунія закупить ще один Patriot для захисту свого неба, на заміну того, який буде передано Україні.

Зокрема, йдеться про купівлю аналогічного комплексу, включаючи основне обладнання, транспортні засоби, матеріали, деталі, обладнання для технічного обслуговування, початковий пакет матеріально-технічного забезпечення та навчальне обслуговування тощо.

Водночас Міністерство національної оборони уповноважене забезпечити суми, необхідні для сплати зборів і комісій, пов’язаних з відновленням засобів протиповітряної оборони наземного базування.

Раніше румунський парламент підтримав передачу Україні комплексу.