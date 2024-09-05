Блінкен подзвонив Кулебі перед його звільненням подякувати за лідерство в зовнішній політиці України

Державний секретар США Ентоні Блінкен подзвонив українському міністру закордонних справ Дмитру Кулебі напередодні голосування за його звільнення.
Американський дипломат повідомив у X, що подякував Кулебі за принципове лідерство в українській закордонній політиці. Він запевнив, що Штати продовжать підтримувати українців.
"США будуть продовжувати стійку підтримку України", – сказав він.
Дмитро Кулеба у відповідь на допис висловив вдячність Блінкену за його залізну підтримку України.
"Бездоганний дипломат, він був в авангарді багатьох проривних рішень, зокрема тих, які були спрямовані на зміцнення оборони України. Я вдячний за роки співпраці, які переросли в тісну дружбу. Стратегічне партнерство між Україною та США має вирішальне значення для збереження стабільності в євроатлантичному регіоні та майбутнього демократичної України", – сказав український міністр.
I was pleased to receive a call from @SecBlinken.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 5, 2024
I thanked Secretary Blinken for his ironclad support for Ukraine since the onset of Russia’s full-scale aggression. An impeccable diplomat, he has been at the forefront of many groundbreaking decisions, most notably those aimed… https://t.co/Xg0ioqW15h
Також допис Кулебі присвятила німецька міністерка закордонних справ Анналена Бербок.
"Ви ставите людей своєї країни вище за себе. Дмитро Кулеба, бажаю всього найкращого від щирого серця – зустрінемося знову, коли нарешті мир і свобода повернуться на всю Україну", – сказала вона.
Dear Annalena, thank you for your kind words and every decision made in support of Ukraine. We spent a lot of time together, tackling the most difficult cases.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 5, 2024
Some decisions required significant effort, but you always had the courage to act, which I greatly appreciate. This is… https://t.co/HS01qYDoBy
- 4 вересня Дмитро Кулеба написав заяву на звільнення. Про його відставку повідомили днем пізніше, ніж інших міністрів з "пакету" на звільнення.
- Кулеба очолював МЗС з 2020 року. Його наступником стане Андрій Сибіга, який раніше був заступником Андрія Єрмака, а потім – самого Кулеби.
- Учора на питанні Кулеби в засіданні Ради віцеспікер оголосив перерву. Розгляд звільнення відбудеться сьогодні. На відміну від багатьох інших урядовців, яких уже звільнили або можуть звільнити сьогодні, про нову посаду для Дмитра Кулеби інформації немає.