Блінкен подзвонив Кулебі перед його звільненням подякувати за лідерство в зовнішній політиці України

Державний секретар США Ентоні Блінкен подзвонив українському міністру закордонних справ Дмитру Кулебі напередодні голосування за його звільнення.

Американський дипломат повідомив у X, що подякував Кулебі за принципове лідерство в українській закордонній політиці. Він запевнив, що Штати продовжать підтримувати українців.

"США будуть продовжувати стійку підтримку України", – сказав він.

Дмитро Кулеба у відповідь на допис висловив вдячність Блінкену за його залізну підтримку України.

"Бездоганний дипломат, він був в авангарді багатьох проривних рішень, зокрема тих, які були спрямовані на зміцнення оборони України. Я вдячний за роки співпраці, які переросли в тісну дружбу. Стратегічне партнерство між Україною та США має вирішальне значення для збереження стабільності в євроатлантичному регіоні та майбутнього демократичної України", – сказав український міністр.

I was pleased to receive a call from @SecBlinken.



I thanked Secretary Blinken for his ironclad support for Ukraine since the onset of Russia’s full-scale aggression. An impeccable diplomat, he has been at the forefront of many groundbreaking decisions, most notably those aimed… https://t.co/Xg0ioqW15h — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 5, 2024

Також допис Кулебі присвятила німецька міністерка закордонних справ Анналена Бербок.

"Ви ставите людей своєї країни вище за себе. Дмитро Кулеба, бажаю всього найкращого від щирого серця – зустрінемося знову, коли нарешті мир і свобода повернуться на всю Україну", – сказала вона.

Dear Annalena, thank you for your kind words and every decision made in support of Ukraine. We spent a lot of time together, tackling the most difficult cases.



Some decisions required significant effort, but you always had the courage to act, which I greatly appreciate. This is… https://t.co/HS01qYDoBy — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 5, 2024