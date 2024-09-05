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Блінкен подзвонив Кулебі перед його звільненням подякувати за лідерство в зовнішній політиці України

Також допис міністру присвятила його німецька колега. 

Блінкен подзвонив Кулебі перед його звільненням подякувати за лідерство в зовнішній політиці України
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба
Фото: МЗС України

Державний секретар США Ентоні Блінкен подзвонив українському міністру закордонних справ Дмитру Кулебі напередодні голосування за його звільнення.

Американський дипломат повідомив у X, що подякував Кулебі за принципове лідерство в українській закордонній політиці. Він запевнив, що Штати продовжать підтримувати українців.

"США будуть продовжувати стійку підтримку України", – сказав він.

Дмитро Кулеба у відповідь на допис висловив вдячність Блінкену за його залізну підтримку України.

"Бездоганний дипломат, він був в авангарді багатьох проривних рішень, зокрема тих, які були спрямовані на зміцнення оборони України. Я вдячний за роки співпраці, які переросли в тісну дружбу. Стратегічне партнерство між Україною та США має вирішальне значення для збереження стабільності в євроатлантичному регіоні та майбутнього демократичної України", – сказав український міністр.

Також допис Кулебі присвятила німецька міністерка закордонних справ Анналена Бербок. 

"Ви ставите людей своєї країни вище за себе. Дмитро Кулеба, бажаю всього найкращого від щирого серця – зустрінемося знову, коли нарешті мир і свобода повернуться на всю Україну", – сказала вона. 

  • 4 вересня Дмитро Кулеба написав заяву на звільнення. Про його відставку повідомили днем пізніше, ніж інших міністрів з "пакету" на звільнення.
  • Кулеба очолював МЗС з 2020 року. Його наступником стане Андрій Сибіга, який раніше був заступником Андрія Єрмака, а потім – самого Кулеби.
  • Учора на питанні Кулеби в засіданні Ради віцеспікер оголосив перерву. Розгляд звільнення відбудеться сьогодні. На відміну від багатьох інших урядовців, яких уже звільнили або можуть звільнити сьогодні, про нову посаду для Дмитра Кулеби інформації немає. 
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