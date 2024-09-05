Уряд Британії хоче позбутися спадкових перів у Палаті лордів

Лише у двох країнах світу парламентське місце можна передавати нащадкам.

У верхній палаті британського парламенту наступного року не залишиться людей, які отримали місце в законодавчому органі від своїх батьків. Уряд лейбористів підготував законопроєкт щодо припинення практики долучення до Палати лордів так званих "спадкових перів".

Як пояснює The Guardian, зміни завершать реформу, яку ще у 1999 році розпочав прем'єр-міністр Тоні Блер. Тоді у парламенті дозволили працювати лише 92 особам, які належать до давніх шляхетних родів і передавали титул разом з місцем у Палаті лордів з покоління в покоління. Лейбористи хочуть, щоб таких у будівлі Вестмінстерського палацу не було взагалі.

Прихильники реформи вказують, що лише дві країни мають у своїх парламентах спадковий елемент передачі влади - це Сполучене Королівство і Лесото.

Критики Кіра Стармера натомість нарікають, що реформа дозволить його політсилі зміцнити своє становище у Палаті лордів. Серед 92 спадкових перів немає жодного, хто був би прихильником Лейбористської партії. Натомість уряд за погодженням із королем Чарльзом ІІІ активно призначає лейбористів пожиттєвими перами - це титул, який дає право бути у парламенті, але не передбачає передачі місця у спадок.