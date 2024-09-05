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Через війну в Україні Нідерланди збільшили свій оборонний бюджет

Країна придбає танки для армії, винищувачі F-35 - для повітряних сил, а додаткові фрегати - для флоту.

Через війну в Україні Нідерланди збільшили свій оборонний бюджет
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс
Фото: rfa.org

Нідерланди збільшують фінансування сери оборони - для цього видатки збільшили на 2,4 мільярда євро - загалом цьогоріч до 24 мільярдів.

Про це повідомив нідерландський міністр оборони Рубен Брекельманс.

"Уряд виділяє ще 2,4 мільярда євро на оборону. Додаткові кошти призначені для прискорення зміцнення збройних сил, тому ми інвестуватимемо у бойову міць приблизно 1,5 мільярда євро на рік. Ми також повністю віддані стимулюванню інновацій та нашої промисловості, тому що, щоб виграти завтрашню війну, ми маємо впроваджувати інновації сьогодні", - заявив Брекельманс.

У міністерстві повідомили, що армія отримає танки, повітряні сили – додаткові винищувачі F-35, а флот може розраховувати на фрегати. Також посилять військову поліцію, а 260 мільйонів євро відомство скерує на утримання й набір персоналу. Інвестиції здійснюють в інновації та оборонну промисловість, щоб стимулювати виробництво військової техніки 

"Нові загрози вимагають дій. НАТО висуває більш високі вимоги, і нові закупівлі їм відповідають... Безжальна російська агресія в Україні показує, що напад на альянс НАТО більше не є немислимим. Це буде мати далекосяжні наслідки для безпеки і процвітання Нідерландів. Тому ми п

  • Президент Естонії Алар Каріс вважає, що Північноатлантичному альянсу варто розглянути збільшення мінімального порогу витрат країн-членів на оборону з існуючих 2% до 2,5% або й 3%.
  • На саміті НАТО у Вашингтоні президент США Джо Байден заявив, що у той час, коли Росія нарощує свої потужності за підтримки Північної Кореї, Китаю та Ірану, не можна дозволити Альянсу відставати.
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