Через війну в Україні Нідерланди збільшили свій оборонний бюджет

Нідерланди збільшують фінансування сери оборони - для цього видатки збільшили на 2,4 мільярда євро - загалом цьогоріч до 24 мільярдів.

Про це повідомив нідерландський міністр оборони Рубен Брекельманс.

"Уряд виділяє ще 2,4 мільярда євро на оборону. Додаткові кошти призначені для прискорення зміцнення збройних сил, тому ми інвестуватимемо у бойову міць приблизно 1,5 мільярда євро на рік. Ми також повністю віддані стимулюванню інновацій та нашої промисловості, тому що, щоб виграти завтрашню війну, ми маємо впроваджувати інновації сьогодні", - заявив Брекельманс.

У міністерстві повідомили, що армія отримає танки, повітряні сили – додаткові винищувачі F-35, а флот може розраховувати на фрегати. Також посилять військову поліцію, а 260 мільйонів євро відомство скерує на утримання й набір персоналу. Інвестиції здійснюють в інновації та оборонну промисловість, щоб стимулювати виробництво військової техніки

"Нові загрози вимагають дій. НАТО висуває більш високі вимоги, і нові закупівлі їм відповідають... Безжальна російська агресія в Україні показує, що напад на альянс НАТО більше не є немислимим. Це буде мати далекосяжні наслідки для безпеки і процвітання Нідерландів. Тому ми п