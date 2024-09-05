Поки Україна чекає дозволів на далекобійні удари, Росія побудує інфраструктуру на більшій відстані, ‒ Зеленський

Затягування західних партнерів надання Україні дозволів на далекобійні удари дозволяє Росії побудувати додаткову інфраструктуру в інших місцях на дальшій відстані.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю телеканалу NBC.
“Росіяни розуміють, що прийде момент, коли Сполучені Штати нам дозволять, і вони мають підготувати до цього періоду іншу інфраструктуру”, ‒ зазначив він.
“Ось що таке уповільнені рішення. Так воно і буде, ви потім побачите це. І у цьому завжди проблема”, ‒ додав президент.
Зеленський зазначив, що просив партнерів дозволити використовувати для атак по аеродромах РФ, які наближені до наших кордонів і з яких бомблять Україну, зброю, яку “ми вже використовували по окупованому Криму”.
“Дайте мені. Ми знищемо 10 їхніх можливостей, 10 аеродромів. І вже вони будуть менше використовувати цих бомб. За нашою аналітикою, мова йшла б вже не про тисячі, а сотні. Сотні також приносять смерть, але менше ніж тисячі”, ‒ каже президент.
- Під час засідання Ради безпеки ООН, присвяченого російським масованим обстрілам території України та Курській операції, постійний представник нашої держави Сергій Кислиця попросив країни-партнери визнати право України використовувати усю надану зброю для здійснення далекобійних ударів по легітимних військових цілях на території Росії.