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Поки Україна чекає дозволів на далекобійні удари, Росія побудує інфраструктуру на більшій відстані, ‒ Зеленський

“Ось що таке уповільнені рішення. Так воно і буде, ви потім побачите це".

Поки Україна чекає дозволів на далекобійні удари, Росія побудує інфраструктуру на більшій відстані, ‒ Зеленський
M142 HIMARS з ракетами ATACMS
Фото: Mariusz Burcz

Затягування західних партнерів надання Україні дозволів на далекобійні удари дозволяє Росії побудувати додаткову інфраструктуру в інших місцях на дальшій відстані.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю телеканалу NBC.

“Росіяни розуміють, що прийде момент, коли Сполучені Штати нам дозволять, і вони мають підготувати до цього періоду іншу інфраструктуру”, ‒ зазначив він.

“Ось що таке уповільнені рішення. Так воно і буде, ви потім побачите це. І у цьому завжди проблема”, ‒ додав президент.

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Зеленський зазначив, що просив партнерів дозволити використовувати для атак по аеродромах РФ, які наближені до наших кордонів і з яких бомблять Україну, зброю, яку “ми вже використовували по окупованому Криму”.

“Дайте мені. Ми знищемо 10 їхніх можливостей, 10 аеродромів. І вже вони будуть менше використовувати цих бомб. За нашою аналітикою, мова йшла б вже не про тисячі, а сотні. Сотні також приносять смерть, але менше ніж тисячі”, ‒ каже президент. 

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