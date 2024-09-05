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Україна і Естонія взаємно визнаватимуть дипломи моряків

Це дозволить простіше працевлаштування моряків обох країн.

Україна і Естонія взаємно визнаватимуть дипломи моряків
Корвет «Гетьман Іван Мазепа» ВМС ЗС України, фото ілюстративне
Фото: скрин відео

Україна та Естонія підписали Меморандум про взаємне визнання визнання кваліфікаційних документів моряків.

Про це повідомили у пресслужбі Кабміну. 

Міжвідомча угода надає можливість отримувати підтвердження для кваліфікаційних документів моряків для працевлаштування на суднах під прапором України та Естонії.

Підписантом від української сторони виступив Голова Адміністрації судноплавства Євгеній Ігнатенко. Завершення процедури укладення документа відбулося в Посольстві Естонської Республіки в Україні за участі Надзвичайного і Повноважного Посла Аннелі Кольк.

Ініціювали підписання угоди від імені Транспортної адміністрації Естонської Республіки в Талліні у червні 2024 року.

У серпні минулого року на порталі Дія запустили нові послуги для моряків для підвищення чи підтвердження кваліфікації. 

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