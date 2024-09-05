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​У Києві викрили підрядника на привласненні 600 тисяч грн під час ремонту в школі

Правову оцінку дій працівників освіти також буде надано в рамках іншого кримінального провадження. 

​У Києві викрили підрядника на привласненні 600 тисяч грн під час ремонту в школі
Фото: Київська прокуратура

У Києві судитимуть підрядника за привласнення 600 тис. гривень під час ремонту вентиляційної системи школи у Святошинському районі.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

"Ювенальними прокурорами Святошинської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт відносно директора підрядної організації, яка виконувала роботи з ремонту вентиляційної системи приміщень однієї зі шкіл у Святошинському районі Києва (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, в жовтні 2021 року Управління освіти Святошинської РДА та підрядна організація уклали договір на виконання ремонту вентиляційної системи приміщень школи на понад 1 млн гривень. Однак, завищивши вартість використаних матеріалів та обладнання, керівник підрядної організації вніс неправдиві відомості до актів приймання виконаних робіт та в подальшому привласнив понад 600 тисяч гривень.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Правову оцінку дій працівників освіти також буде надано в рамках іншого кримінального провадження. 

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