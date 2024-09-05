Лубінець: ми фактично в стані третьої світової війни, бо є групи країн, які між собою воюють

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що зараз системи захисту прав людини в світі немає. Про це він сказав під час дискусії проєкту "Нова країна" "Покарати зло: Римський статут і перезапуск міжнародного правосуддя".

Уповноважений звернув увагу, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна та російської омбудсманки Львово-Бєлової лише під час повномасштабної війни, але Росія депортувала українців ще з 2014 року. Росіяни крали українських дітей ще в Криму.

"Де було міжнародне суспільство раніше, коли росіяни публічно на територію Автономної республіки Крим приїжджали, обирали дітей, всиновлювали, міняли паспорта їм, свідоцтва про народження, міняючи дані, і забирали на територію Російської Федерації. Яка була реакція? Жодної", – сказав він.

Станом на зараз є підтвердження того, що 20 000 українських дітей були або депортовані, або переміщені в межах окупованої території, часто – без згоди батьків. Єдина відповідальність Росії за це станом на зараз – два ордери на арешт.

З 2014 року Росія порушила всі норми поводження з цивільними на захоплених територіях. Відповідальності за це теж немає.

Україні вдалося повернути 161 цивільну людину з російського полону. Кожен з них розповідав про тортури. Цього тижня з окупації вдалося повернути цілу родину. Росіяни місяць утримували чоловіка, вибили йому зуби. За місяць він втратив близько десяти кілограмів. Про цей факт дружина потерпілого розповіла ірландському прем'єру, коли той приїхав до Києва. І подібні випадки є системними, і Росія застосовує їх з 2014 року.

Військовополонених вдалося повернути 3520 людей. І їхні права також порушували, що зафіксували навіть в ООН. 95% полонених перебували під постійними тортурами, зокрема зазнавали сексуального насильства. І відповідальності за це Росія не понесла. Окрім того, Росія не повертає навіть важкопоранених полонених. Міжнародні організації при цьому нічого не роблять, зокрема Міжнародний комітет Червоного Хреста.

За словами Лубінця, представники МКЧХ казали, що не можуть заявити про недопуск росіянами їх до полонених, бо вони – "нейтральні".

"І всі наші доводи, аргументи, що ви не повинні бути нейтральними, ми не вимагаємо, щоб ви казали, що Росія агресор, а Україна – об'єкт агресії, але ви повинні бути об'єктивними", – сказав він.

При цьому Червоний Хрест ледь не щотижня приїжджає до українських таборів полонених, конфіденційно спілкується з росіянами та перевіряє кожне їхнє повідомлення про нібито порушення. А реакції на тотальне порушення прав людини з боку Росії немає.

"Ми бачимо кризу міжнародних організацій", – впевнений Лубінець.

Для виправлення цього Україна використовує формулу миру.

"Це наш план, як реагувати. Ми дивимося, що система не працює, її немає", – пояснив він.

На зустрічі в Швейцарії учасниці Саміту миру пропонували нові підходи до повернення полонених.

"У нас є не просто міжнародний конфлікт. У нас конфлікт між двома групами країн, які відрізняються по типу управління. З одного боку – країни, де є автократії, диктаторське управління. І з іншого боку – демократичні країни. Ми фактично в стані третьої світової війни, бо є групи країн, які між собою воюють", – вважає він.

Уповноважений з прав людини додав, що українцям на міжнародних майданчиках доносять, що вони повинні сідати за стіл переговорів із ворогом. А інші країни повинні створити умови для цього "домовляння".

"Великі гравці, коли ставлять на ваги захист прав людини і отримання фінансового зиску від торгівлі з росіянами, обирають кошти. Фінанси", – сказав Лубінець.

Україна ж прагне, щоб проти Росії впровадили дієві санкції. Уповноважений навів приклад Ірану, який перебуває перебуває під санкціями, але при цьому має змогу продавати Росії зброю, з якої вона вбиває українців.

"Це ніколи не закінчиться, якщо санкції не будуть дійсно дієвими", – вважає він.

Україна також хоче тотального виключення росіян з усіх міжнародних організацій. Станом на зараз Росію виключили майже з усіх найбільших організацій омбудсманів.

"Залишилося дві організації. Одна, я знаю, що це буде наступний місяць. Я туди їду, буду виступати, буде рішення. Остання, четверта, я сподіваюся, це буде початок наступного року", – сказав він.

За словами Лубінця, наступного місяця Росію виключать з організації омбудсманів Середземномор'я, а з Association of Human Rights Institutes можуть виключити в лютому. З двох інших організацій росіян уже виключили.