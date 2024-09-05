Росіяни з ночі атакували Київ "шахедами". Всі дрони збила ППО

Сьогодні вночі росіяни здійснили чергову масовану атаку і знову намагалися атакувати Київ ударними дронами.
Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.
На територію України ворожі безпілотники почали залітати ще ввечері, близько 22-ї години, з південного та східного напрямків. Під загрозою повітряного удару перебували практично усі південні, північні, східні, центральні та частина західних областей України, а також Київ.
У столиці тривогу оголосили ще до опівночі і тривала вона понад 9 годин.
"Протягом усього цього часу російські дрони, попередньо "Shahed", намагалися атакувати столицю. Цього разу на Київ вони заходили переважно поодинці, а не групами. Але жоден з ворожих БпЛА своє цілі не досягнув! Усі безпілотники, які загрожували столиці, були знешкоджені", - йдеться в повідомленні.
Станом на зараз у Києві - без потерпілих та руйнувань.
Потенційних повітряних загроз наразі немає. Але КМВА закликає киян та гостей міста бути уважними і пильними - атака ворожих ударних дронів триває в інших регіонах, тому не виключено, що вони можуть змінити курс і знову спробувати атакувати Київ.
Наразі після відбою повітряної тривоги Київський метрополітен відновлює нормальну роботу станцій та графік руху поїздів, повідомили в КМВА.
"Станції наземної ділянки відкриваються за 15-20 хвилин до прибуття першого поїзда. Зазначимо, що рух поїздів організовано з урахуванням наявної кількості машиністів та рухомого складу, які є наразі", - йдеться в повідомленні.
▫️Через тривалу повітряну тривогу на лініях метрополітену інтервали між поїздами орієнтовно складають:
- "червона" лінія – 9-10 хвилин
- "синя" лінія – 10 хвилин;
- "зелена" лінія – 10 хвилин.
Загалом для відновлення нормальних графіків поїздів потрібно 1-1,5 години.
- 2 вересня Росія влаштувала чергову масовану атаку. Вибухи пролунали в Києві і Харкові. Внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Голосіївському, Святошинському та Шевченківському районах столиці. Також зафіксовано падіння уламків у Подільскому, Деснянському, Оболонському, Дніпровському та Солом’янському районах – там без наслідків.