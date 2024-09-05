У Києві спрацювала ППО

У Києві під ранок 5 вересня спрацювала протиповітряна оборона. Ворог атакує дронами.

Про роботу ППО повідомив у Telegram мер міста Віталій Кличко. Інформації про пошкодження наразі немає.

"У місті працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях! У столиці повітряна тривога триває всю ніч", – написав мер.

Повітряна тривога для столиці та області почалася після 23 години і триває понад сім годин.

Станом на 7:01, у повітряному просторі столиці перебували декілька дронів, повідомив Кличко. За даними Повітряних сил на 7:05, загалом над Україною – до десяти дронів. Усі – на півночі, в Чернігівській, Київській, Сумській областях.

Росіяни випустили дрони увечері 4 вересня. Згідно з даними Повітряних сил, ворог застосував десятки дронів.