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У Києві спрацювала ППО

Росіяни з ночі атакують "шахедами".

У Києві спрацювала ППО
Фото: itc.ua

У Києві під ранок 5 вересня спрацювала протиповітряна оборона. Ворог атакує дронами.

Про роботу ППО повідомив у Telegram мер міста Віталій Кличко. Інформації про пошкодження наразі немає.

"У місті працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях! У столиці повітряна тривога триває всю ніч", – написав мер. 

Повітряна тривога для столиці та області почалася після 23 години і триває понад сім годин. 

Станом на 7:01, у повітряному просторі столиці перебували декілька дронів, повідомив Кличко. За даними Повітряних сил на 7:05, загалом над Україною – до десяти дронів. Усі – на півночі, в Чернігівській, Київській, Сумській областях. 

Росіяни випустили дрони увечері 4 вересня. Згідно з даними Повітряних сил, ворог застосував десятки дронів. 

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