Росіяни поранили сім цивільних мешканців Сумщини

Сьогодні, 4 вересня, російських обстрілів зазнали Миколаївська, Великописарівська, Новослобідська, Хотінська, Краснопільська, Юнаківська, Есманьська, Березівська, Ямпільська, Путивльська, Білопільська, Глухівська, Шалигинська, Свеська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 52 обстріли Сумської області, під час яких було зафіксовано 149 вибухів.

Зокрема, Ямпільську громаду росіяни атакували КАБами, поранення отримали 6 цивільних людей.

Свеську громаду російські військові обстріляли з РСЗВ, поранення отримала місцева жителька.

Великописарівську громаду окупанти атакували FPV-дроном, артилерією, мінометами та СПГ.

По Краснопільській громаді ворог вдарив з АГС, міномета, артилерії та атакував дронами.

Білопільську громаду армія РФ атакувала КАБом та мінометами, а Есманьську та Шалигинську - FPV-дронами та мінометами.

По Хотінській, Глухівській та Середино-Будській громадам загарбники били дронами, а по Дружбівській - мінометами.

Новослобідську громаду російські військові били мінометами, дронами та КАБами.

Крім того, КАБами росіяни атакували Миколаївську, Юнаківську, Березівську громади.