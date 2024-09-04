Що буде з Tabletki.ua та іншими агрегаторами ліків, скільки в Україні сумнівних препаратів? Відповідає Держлікслужба
Що буде з Tabletki.ua та іншими агрегаторами ліків, скільки в Україні сумнівних препаратів? Відповідає Держлікслужба
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Верховна Рада проведе "точкове" перезавантаження Кабміну. Кого на кого замінять
Верховна Рада проведе "точкове" перезавантаження Кабміну. Кого на кого замінять
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подав у відставку
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подав у відставку
Затримали ексрегіонала, який готував вбивство Гордона та диверсії на "Укрзалізниці"
Затримали ексрегіонала, який готував вбивство Гордона та диверсії на "Укрзалізниці"
Росія вдарила по навчальному закладу в Полтаві: понад 50 загиблих і більш ніж 290 поранених (оновлення)
Росія вдарила по навчальному закладу в Полтаві: понад 50 загиблих і більш ніж 290 поранених (оновлення)
​Рада отримала заяву від Стефанішиної про відставку. Вона перебере функції міністра юстиції
​Рада отримала заяву від Стефанішиної про відставку. Вона перебере функції міністра юстиції
Железняк назвав міністрів, які опинилися "під ризиком звільнення"
Железняк назвав міністрів, які опинилися "під ризиком звільнення"
​​Про наступ ворога на Покровському напрямку
​​Про наступ ворога на Покровському напрямку
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни поранили сім цивільних мешканців Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 52 обстріли області.

Росіяни поранили сім цивільних мешканців Сумщини
Росіяни поранили сім цивільних мешканців Сумщини (архівне фото)
Фото: Сумська обласна прокуратура

Сьогодні, 4 вересня, російських обстрілів зазнали Миколаївська, Великописарівська, Новослобідська, Хотінська, Краснопільська, Юнаківська, Есманьська, Березівська, Ямпільська, Путивльська, Білопільська, Глухівська, Шалигинська, Свеська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 52 обстріли Сумської області, під час яких було зафіксовано 149 вибухів. 

Зокрема, Ямпільську громаду росіяни атакували КАБами, поранення отримали 6 цивільних людей.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Свеську громаду російські військові обстріляли з РСЗВ, поранення отримала місцева жителька.

Великописарівську громаду окупанти атакували FPV-дроном, артилерією, мінометами та СПГ.

По Краснопільській громаді ворог вдарив з АГС, міномета, артилерії та атакував дронами.

Білопільську громаду армія РФ атакувала КАБом та мінометами, а Есманьську та Шалигинську - FPV-дронами та мінометами.

По Хотінській, Глухівській та Середино-Будській громадам загарбники били дронами, а по Дружбівській - мінометами.

Новослобідську громаду російські військові били мінометами, дронами та КАБами.

Крім того, КАБами росіяни атакували Миколаївську, Юнаківську, Березівську громади.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies