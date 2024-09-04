На ТОТ Луганщини скасували пільги для школярів та студентів

На тимчасово окупованій Росією території Луганської області скасували пільги для школярів та студентів.
Про це повідомив Центр нацспротиву.
Скасовані пільги на проїзд у громадському транспорті, отже відтепер доїхати до місця свого навчання діти зможуть тільки оплативши повну вартість проїзду.
ЦНС уточнює, що найдешевша послуга з перевезення пасажирів у тимчасово окупованому Луганську становить 20 російських рублів.
- На тимчасово окупованих територіях, зокрема Херсонської області, росіяни змушують дітей писати листи загарбникам.
- Окупанти змушують українських дітей на ТОТ долучатись до російської військової організації.