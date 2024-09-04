На ТОТ Луганщини скасували пільги для школярів та студентів

Найдешевша ціна за перевезення пасажирів у Луганську становить 20 російських рублів.

На тимчасово окупованій Росією території Луганської області скасували пільги для школярів та студентів.

Про це повідомив Центр нацспротиву.

Скасовані пільги на проїзд у громадському транспорті, отже відтепер доїхати до місця свого навчання діти зможуть тільки оплативши повну вартість проїзду.

ЦНС уточнює, що найдешевша послуга з перевезення пасажирів у тимчасово окупованому Луганську становить 20 російських рублів.