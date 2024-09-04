Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Железняк назвав міністрів, які опинилися "під ризиком звільнення"
Железняк назвав міністрів, які опинилися "під ризиком звільнення"
​Рада отримала заяву від Стефанішиної про відставку. Вона перебере функції міністра юстиції
​Рада отримала заяву від Стефанішиної про відставку. Вона перебере функції міністра юстиції
​​Про наступ ворога на Покровському напрямку
​​Про наступ ворога на Покровському напрямку
Росія вдарила по навчальному закладу в Полтаві: понад 50 загиблих і більш ніж 290 поранених (оновлення)
Росія вдарила по навчальному закладу в Полтаві: понад 50 загиблих і більш ніж 290 поранених (оновлення)
Затримали ексрегіонала, який готував вбивство Гордона та диверсії на "Укрзалізниці"
Затримали ексрегіонала, який готував вбивство Гордона та диверсії на "Укрзалізниці"
Верховна Рада проведе "точкове" перезавантаження Кабміну. Кого на кого замінять
Верховна Рада проведе "точкове" перезавантаження Кабміну. Кого на кого замінять
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подав у відставку
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подав у відставку
Що буде з Tabletki.ua та іншими агрегаторами ліків, скільки в Україні сумнівних препаратів? Відповідає Держлікслужба
Що буде з Tabletki.ua та іншими агрегаторами ліків, скільки в Україні сумнівних препаратів? Відповідає Держлікслужба
ГоловнаСуспільствоВійна

На ТОТ Луганщини скасували пільги для школярів та студентів

Найдешевша ціна за перевезення пасажирів у Луганську становить 20 російських рублів.

На ТОТ Луганщини скасували пільги для школярів та студентів
Вербування українських дітей у росгвардію (ілюстративне фото)

На тимчасово окупованій Росією території Луганської області скасували пільги для школярів та студентів.

Про це повідомив Центр нацспротиву.

Скасовані пільги на проїзд у громадському транспорті, отже відтепер доїхати до місця свого навчання діти зможуть тільки оплативши повну вартість проїзду. 

Підписуйтесь на наш Google News

ЦНС уточнює, що найдешевша послуга з перевезення пасажирів у тимчасово окупованому Луганську становить 20 російських рублів. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies