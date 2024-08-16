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Окупанти змушують українських дітей на ТОТ долучатись до російської військової організації

Росіяни знизили вік вступу до військової організації на ТОТ до 14 років.

Окупанти змушують українських дітей на ТОТ долучатись до російської військової організації
У червні присягу окупаційній “юнармії” склало до сотні українських підлітків
Фото: Центр нацспротиву

Росіяни знизили вік вступу до однієї з військових організацій на окупованих територіях. Відтепер дітей будуть зобов'язувати долучитись до "ДОСААФ" з 14 років. До цього вік прийому у російську терористичну організацію складав 18 років.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

""ДОСААФ" займається підготовкою мирного населення до участі у війні. У такий спосіб Кремль намагається підготувати цивільних до мобілізації. Адже, зважаючи на поламаний сценарій вторгнення Росії в Україну, з дня на день путін оголосить нову хвилю мобілізації", — зазначають у ЦНС.

Також цього року окупанти залучили тисячі українських дітей на усіх окупованих територіях до участі у трансформованій військово-патріотичній грі "Зарніца". 

"Це ще один спосіб кремля залучати дітей до війни проти своєї Вітчизни", — додають у спротиві.

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