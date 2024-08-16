Окупанти змушують українських дітей на ТОТ долучатись до російської військової організації

Росіяни знизили вік вступу до військової організації на ТОТ до 14 років.

Росіяни знизили вік вступу до однієї з військових організацій на окупованих територіях. Відтепер дітей будуть зобов'язувати долучитись до "ДОСААФ" з 14 років. До цього вік прийому у російську терористичну організацію складав 18 років.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

""ДОСААФ" займається підготовкою мирного населення до участі у війні. У такий спосіб Кремль намагається підготувати цивільних до мобілізації. Адже, зважаючи на поламаний сценарій вторгнення Росії в Україну, з дня на день путін оголосить нову хвилю мобілізації", — зазначають у ЦНС.

Також цього року окупанти залучили тисячі українських дітей на усіх окупованих територіях до участі у трансформованій військово-патріотичній грі "Зарніца".

"Це ще один спосіб кремля залучати дітей до війни проти своєї Вітчизни", — додають у спротиві.