Окупанти змушують українських дітей на ТОТ долучатись до російської військової організації

Росіяни знизили вік вступу до однієї з військових організацій на окупованих територіях. Відтепер дітей будуть зобов'язувати долучитись до "ДОСААФ" з 14 років. До цього вік прийому у російську терористичну організацію складав 18 років.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
""ДОСААФ" займається підготовкою мирного населення до участі у війні. У такий спосіб Кремль намагається підготувати цивільних до мобілізації. Адже, зважаючи на поламаний сценарій вторгнення Росії в Україну, з дня на день путін оголосить нову хвилю мобілізації", — зазначають у ЦНС.
Також цього року окупанти залучили тисячі українських дітей на усіх окупованих територіях до участі у трансформованій військово-патріотичній грі "Зарніца".
"Це ще один спосіб кремля залучати дітей до війни проти своєї Вітчизни", — додають у спротиві.
- Росіяни активно готують мобілізаційний ресурс для своєї окупаційної армії. Для цього вони проводять військові навчання для старшокласників з ТОТ України.
- Кремль активно вербує підлітків на війну проти України та спонукають дітей до укладання контракту з досягненням повноліття. Таким чином РФ сподівається набрати десятки тисяч підлітків.