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Міноборони: до постачання у ЗСУ допущено один з найбезпечніших бронеавтомобілів у світі

Це клас військових автомобілів із підвищеним балістичним захистом.

Міноборони: до постачання у ЗСУ допущено один з найбезпечніших бронеавтомобілів у світі
Фото: Міноборони

У Міністерстві оборони України кодифікували і допустили до постачання у ЗСУ броньовану інженерну машину BuffaloMPV, повідомляє пресслужба відомства. 

Цей бронеавтомобіль називають одним з найбезпечніших у світі.

Buffalo MPV – інженерна машина Армії США, виготовлена за технологією MRAP (від англ. Mine Resistant Ambush Protected – захист проти мін і засідок). Це клас військових автомобілів із підвищеним балістичним захистом. 

Машини мають V-подібну форму днища для розсіювання енергії вибуху та спеціальні амортизуючи крісла. Конструктивно бронеавтомобілі складаються з монолітної бронекапсули і зовнішніх вибухопоглинаючих агрегатів.  

Buffalo MPV – глибока модернізація відомого бронеавтомобіля СASSPIR. Цей панцирник застосовували під час воєнних дій у Південній Африці з 1980-х, в Іраку та Афганістані. 

СASSPIR перебувають на озброєнні у арміях та силових структурах понад 10 країн світу. Показово, що за час експлуатації у бойових умовах у жодному бронеавтомобілі цієї моделі, що зазнав вибухів та обстрілів, не було жодного загиблого.

Наразі інженерні бронеавтомобілі цієї моделі перебувають на озброєнні армій Канади, Франції, Італії, Пакистану, Великої Британії. Buffalo MPV належить до машин ІІІ категорії захисту по стандарту STANAG 4569 і витримує підрив на міні з силою вибуху, еквівалентною 20 кг тротилу. 

Вікна захищені 15-сантиметровим куленепробивним склом, а бронекапсула виготовлена з композитної броні, додатково захищеної кумулятивними решітками. Машина оснащена 9-метровим маніпулятором з вмонтованою камерою і сенсорами для знешкодження вибухових засобів.

Нагадаємо, нещодавно Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у військах бронеавтомобіль “Джура”. Залежно від призначення бронеавтомобіль можуть виготовляти у різних конфігураціях.

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