Кабмін погодив призначення В'ячеслава Негоди на пост голови Тернопільської ОВА

Сьогодні, 16 серпня, Кабмін погодив призначення Вячеслава Негоди на пост голови Тернопільської ОВА.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Погоджено призначення Негоди В’ячеслава Андроновича головою Тернопільської обласної державної адміністрації", – йдеться у повідомленні.

До цього обов'язки голови ОВА виконував Володимир Важинський, адже у грудні миунлого року Зеленський звільнив Володимира Труша із посади посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації.

Указ про призначення колишнього заступника міністра розвитку громад на посаду голови ОВА має підписати ще президент Володимир Зеленський.

Хто такий В'ячеслав Негода