Кабмін погодив призначення В'ячеслава Негоди на пост голови Тернопільської ОВА

Сьогодні, 16 серпня, Кабмін погодив призначення Вячеслава Негоди на пост голови Тернопільської ОВА.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Погоджено призначення Негоди В’ячеслава Андроновича головою Тернопільської обласної державної адміністрації", – йдеться у повідомленні.
До цього обов'язки голови ОВА виконував Володимир Важинський, адже у грудні миунлого року Зеленський звільнив Володимира Труша із посади посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації.
Указ про призначення колишнього заступника міністра розвитку громад на посаду голови ОВА має підписати ще президент Володимир Зеленський.
Хто такий В'ячеслав Негода
- Народився 25 травня 1957 року у с. Борщівка, Лановецького району Тернопільської області.
- Закінчив Київський інженерно-будівельний інститут, за спеціальністю архітектура, Львівський Національний університет ім. І.Франка, за спеціальністю правознавство та Національну академію державного управління при Президентові України. Доктор філософії (в галузі публічного управління та адміністрування).
- У 1990-1998 роках Тернопільський міський голова, депутат Тернопільської облради.
- З 1998 по 2002 рік перший заступник виконавчого директора Асоціації міст України.
- У 2002 році невдало балотувався до ВР 4-го скликання від Виборчого блоку політичних партій "Єдність".
- У 2000-2006 роках голова секретаріату Спілки лідерів місцевих та регіональних влад України, керівник секретаріату Української асоціації місцевих та регіональних влад. А з 2006 року – завідувач секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування.
- У 2008 році став заступником Міністра Мінрегіонбуду, у 2010 році перебував у відставці.
- У 2010-2011 роках був директором Департаменту регіональної політики та місцевого самоврядування Секретаріату Кабінету Міністрів України.
- До 2014 року був першим заступником директора Департаменту забезпечення взаємодії з Верховною Радою України та регіонами, завідуючий відділом експертизи і аналізу розвитку територій та виборчих прав Секретаріату Кабінету Міністрів України.
- У 2014-2019 роках працював першим заступником та заступником Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. Також керував апаратом.
- У 2019 році став заступником Міністра розвитку громад та територій України.
- У 2023 Кабмін звільнив Негоду з посади заступника Міністра розвитку громад та територій України. Це сталося після скандалу з першим заступником міністра Василем Лозинським, якого спіймали на хабарі у розмірі 400 тисяч доларів.