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У Міненерго прогнозують на наступний тиждень можливе повернення до графіків відключень світла

На вихідних та на наступному тижні прогнозується підвищення температури повітря, що, як очікують, призведе до зростання споживання електрики населенням.

У Міненерго прогнозують на наступний тиждень можливе повернення до графіків відключень світла
Фото: Lb.ua

Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону заявила, що наступного тижня можливе повернення до графіків відключень світла через зростання споживання.

На вихідних та на наступному тижні прогнозується підвищення температури повітря, що, як очікують, призведе до зростання споживання електрики населенням.

"Те, що ми спостерігатимемо наступного тижня, може призвести до того, що енергетикам доведеться застосовувати графіки відключень", – пояснила Гринчук.

Вона додала, що на енергооб'єктах по всій країні триває ремонтна кампанія через ворожі атаки. 

Також заступниця міністра енергетики закликала споживачів економно користуватися електроприладами.

Нагадаємо, уночі та вранці 14 серпня Росія атакувала енергетику на півдні і півночі України.

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