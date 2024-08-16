У Донецькій області через ворожі обстріли 5 цивільних поранені, 3 – загинули

У області пошкоджено ЛЕП, заправку та будинки.

У Донецькій області за добу через ворожі обстріли 5 цивільних отримали поранення, 3 – загинули. Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти області. З лінії фронту евакуйовано 5876 людей, у тому числі 221 дитину.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Кураховому пошкоджено 5 будинків, ще 1 – у Курахівці. У Селидівській громаді поранено 3 людини.

Краматорський район. У Торському Лиманської громади зруйновано будинок. У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено заправку, 2 будинки і лінію електропередач. Також у громаді загинула людина у Миколаївці. У Зорі Іллінівської громади пошкоджено 3 об'єкти.

Бахмутський район. У Верхньокам'янському Званівської громади загинули 2 людини. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків, багатоповерхівка і 5 нежитлових будівель. У Торецьку пошкоджено 8 багатоповерхівок. 1 будинок пошкоджено у Сіверську, ще 1 – у Серебрянці.

Влада Покровська закликала жителів виїжджати з міста, окупанти наблизилися майже впритул до громади.