Головне за ніч та ранок п’ятниці, 16 серпня: 144 боєзіткнення, атака дронів на Київщину, операція в Курській області

Російські війська в ніч на 16 серпня укотре атакували Київщину безпілотниками, повідомили у Київській ОВА.

За інформацією оперативних груп, влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури на території регіону не зафіксовано. Постраждалих серед населення немає.

"Звертаємося до кожного жителя області з проханням не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, залишатися в укриттях поки не мине небезпека", – наголосили в ОВА.

Уночі Росія вдарила по українцях трьома балістичними ракетами "Іскандер-М", трьома ударними БпЛА типу Shahed та 2-ма безпілотниками невстановленого типу із Курської області.

Захисники збили п'ять дронів, повідомив у Telegram командувач Повітряних сил Микола Олещук.

"У результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил усі ворожі БпЛА збито у Полтавській, Житомирській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях", – йдеться у повідомленні.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що впродовж доби відбулося 144 бойові зіткнення. Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку, також ворог активно наступає на Торецькому і Курахівському. Росія завдала сімох ракетних ударів (12 ракет), 74 авіаударів (101 КАБ), провела понад 4600 обстрілів, зокрема 109 – з реактивних систем залпового вогню.

На Торецькому напрямку росіяни атакували 20 разів неподалік Залізного, Торецька, Північного і Нью-Йорка.

На Покровському захисники відбили 41 атаку окупантів у районі населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Пантелеймонівка, Зелене Поле, Калинове, Новоторецьке, Миколаївка, Новогродівка, Новожеланне, Скучне і Птиче.

На Курахівському Сили оборони зупинили 19 атак ворога біля Парасковіївки, Георгіївки, Костянтинівки і Красногорівки.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1330 окупантів, 35 бойових броньованих машин ворога, 5 РСЗВ та 16 одиниць спецтехніки. За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення армія ворога втратила близько 596 950 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

Британське видання The Independent у своєму матеріалі щодо операції українських військ на Курщині оприлюднило інформацію щодо ймовірної кількості взятих у полон росіян.

ЗМІ стверджує, що, попри відсутність офіційних даних, поповнення обмінного фонду можна оцінити у близько 2 тисяч полонених. Ця інформація надійшла від українського полковника, який погодився спілкуватися з журналістами на основі анонімності.

За його ж словами, метою операції є створення "буферної зони", яка б не дозволила окупантам обстрілювати прикордоння з артилерії, а також унеможливлення наступальних дій з боку росіян, подібних тим, що сталися навесні у Харківській області.

Щодо залучених українських військ, то полковник називає число у 8 тисяч бійців. Ще тисяча нібито готові посилити угруповання.

Агенція CNN з посиланням на американських чиновників стверджує, що Сполучені Штати поки не збираються надавати Україні дозвіл на використання далекобійної зброї у Курській операції.

Джерела переконують, що причина криється не в побоюванні ескалації, як це зазвичай закидають Вашингтону, а в обмеженості кількості ракет ATACMS, які Пентагон може постачати Києву.

Замість Курської області Збройним Силам України радять зосередити удари ракетами по окупованому Криму, як це відбувалося останніми місяцями.

Джерела CNN також стверджують, що США мають побоювання щодо застосування Києвом у Курській операції одних з найдосвідченіших та найбоєздатніших бригад ЗСУ. У Білому домі переконані, що Україна "не може дозволити собі втратити ці війська", а їхня відсутність на лінії фронту здатна призвести до суттєвого просування та навіть прориву росіян.

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