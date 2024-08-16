Росія найбільш активно наступає на трьох напрямках Донецької області

Протягом доби відбулося 144 бойові зіткнення. Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку, також ворог активно наступає на Торецькому і Курахівському. Росія завдала семи ракетних ударів (12 ракет), 74 авіаударів (101 КАБ), провела понад 4600 обстрілів, зокрема 109 – з реактивних систем залпового вогню.
На Харківському напрямку вчора відбулося сім бойових зіткнень поблизу Липців, Стариці і Вовчанська. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.
На Куп'янському напрямку відбулося 16 бойових зіткнень. Захисники відбили штурмові дії біля Синьківки, Глушківки, Колісників, Андріївки, Кругляків, Стельмахівки і Берестового.
"На Лиманському напрямку російські окупанти атакували десять разів неподалік Макіївки, Невського, Торського та Тернів", – повідомив речник Генштабу.
На Сіверському Сили оборони відбили десять атак біля Верхньокам'янського, Білогорівки, Переїзного і Виїмки.
На Краматорському Сили оборони відбили чотири атаки в районі Часового Яру. Ворог успіху не мав.
На Торецькому росіяни атакували 20 разів неподалік Залізного, Торецька, Північного і Нью-Йорка.
На Покровському захисники відбили 41 атаку окупантів у районі населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Пантелеймонівка, Зелене Поле, Калинове, Новоторецьке, Миколаївка, Новогродівка, Новожеланне, Скучне і Птиче.
На Курахівському Сили оборони зупинили 19 атак ворога біля Парасковіївки, Георгіївки, Костянтинівки і Красногорівки.
На Времівському росіяни наступали п'ять разів, зокрема у бік Водяного, Рівнополя і Костянтинівки.
На Оріхівському поблизу Малої Токмачки ворог здійснив два безуспішні штурми.
"На Придніпровському напрямку Сили оборони України відбили десять атак російських окупантів", – додав речник.
- Денна кількість боїв знизилася: добою раніше їх було понад 160. Учора ворог збільшив кількість нападів на Харківському, Куп'янському, Курахівському, Придніпровському напрямках. Найбільш зростання серед них – на Курахівському – з восьми до 19. На інших напрямках, зокрема Покровському, росіяни були менш активними, ніж добою раніше.