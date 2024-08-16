Упродовж доби російська армія втратила 1330 солдатів

Упродовж доби українські захисники знищили 1330 окупантів, 35 ойових броньованих машин ворога, 5 РСЗВ та 16 одиниць спецтехніки.
За даними Генштабу, від початку повномасшатбного вторгнення армія ворога втратила близько 596 950 солдатів.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 596 950 (+1330) осіб,
- танків ‒ 8496 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16461 (+35) од,
- артилерійських систем – 16927 (+59) од,
- РСЗВ – 1159 (+5) од,
- засоби ППО ‒ 922 (+0) од,
- літаків – 367 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13659 (+61),
- крилаті ракети ‒ 2429 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22848 (+73) од,
- спеціальна техніка ‒ 2829 (+16).
Дані уточнюються.