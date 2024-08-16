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Упродовж доби російська армія втратила 1330 солдатів

Сили оборони знищили 35 ойових броньованих машин ворога, 5 РСЗВ та 16 одиниць спецтехніки. 

Упродовж доби російська армія втратила 1330 солдатів
Українські бійці на фронті
Фото: Генштаб

Упродовж доби українські захисники знищили 1330 окупантів, 35 ойових броньованих машин ворога, 5 РСЗВ та 16 одиниць спецтехніки. 

За даними Генштабу, від початку повномасшатбного вторгнення армія ворога втратила близько 596 950 солдатів. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 596 950 (+1330) осіб,
  • танків ‒ 8496 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16461 (+35) од,
  • артилерійських систем – 16927 (+59) од,
  • РСЗВ – 1159 (+5) од,
  • засоби ППО ‒ 922 (+0) од,
  • літаків – 367 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13659 (+61),
  • крилаті ракети ‒ 2429 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 22848 (+73) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2829 (+16).

Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ

Дані уточнюються.

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