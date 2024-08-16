Упродовж доби російська армія втратила 1330 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.08.24 орієнтовно склали:

За даними Генштабу, від початку повномасшатбного вторгнення армія ворога втратила близько 596 950 солдатів.

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