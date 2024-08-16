ГоловнаСуспільствоВійна

CNN: США хочуть, щоб Україна била ATACMS по Криму, а не Курщині

Причина нібито полягає не в побоюванні ескалації, а у браку озброєння.

CNN: США хочуть, щоб Україна била ATACMS по Криму, а не Курщині
ATACMS
Фото: Скріншот з відео

Агенція CNN з посиланням на американських чиновників стверджує, що Сполучені Штати поки не збираються надавати Україні дозвіл на використання далекобійної зброї у Курській операції.

Джерела переконують, що причина криється не в побоюванні ескалації, як це зазвичай закидають Вашингтону, а в обмеженості кількості ракет ATACMS, які Пентагон може постачати Києву.

Замість Курської області Збройним Силам України радять зосередити удари ракетами по окупованому Криму, як це відбувалося останніми місяцями. 

Джерела CNN також стверджують, що США мають побоювання щодо застосування Києвом у Курській операції одних з найдосвідченіших та найбоєздатніших бригад ЗСУ. У Білому домі переконані, що Україна "не може дозволити собі втратити ці війська", а їхня відсутність на лінії фронту здатна призвести до суттєвого просування та навіть прориву росіян. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies