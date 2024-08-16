Байден та Гарріс вперше після "зміни ролей" разом взяли участь у мітингу

Джо Байден та Камала Гарріс вперше після відмови чинного президента брати участь у виборчих перегонах разом з'явилися на сцені партійного мітингу.

Як пише BBC, партнери на виборах 2020 року спільно взяли участь у заході демократів, провідною темою якого стало нове рішення уряду про зниження цін на 10 найпопулярніших препаратів за рецептами. Мітинг відбувався у місті Верхній Марльборо, штат Меріленд.

Попри заяви Дональда Трампа про те, що між Байденом та Гарріс існує внутрішньопартійна конкуренція, і президент нібито навіть має намір зірвати кампанію демократки, обидва розсипалися в компліментах на адресу одне одного.

Байден заявив, що його досягнення були б неможливі без Гарріс і висловив впевненість, що вона "буде до біса хорошою президенткою". Політикиня відповіла тим, що відзначила "любов, з якою усі присутні ставляться до президента" і визнала, що в історії країни "мало яким лідерам вдавалося зробити більше для американців, включно зі сферою охорони здоров'я".