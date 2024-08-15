У іспанській Барселоні почне працювати філія ДП “Документ”

Від завтра, 16 серпня, мобільні програмно-технічні комплекси ДП “Документ” (мікроавтобуси білого кольору із символікою “Паспортний сервіс”) почнуть в Барселоні прийом заяв-анкет на оформлення документів у тестовому режимі.

Про це повідомила пресслужба Державної міграційної служби.

Прийом заяв-анкет на оформлення документів у тестовому режимі відбуватиметься за адресою: Av. del Segle XXI, 6, 08840 Viladecans, Barcelona.

Графік роботи: понеділок-субота, з 9:00 до 18:00.

Громадяни України можуть отримати у Барселоні такі послуги:

Уточнюється, що на період тестування систем надання послуг здійснюватиметься у порядку живої черги, яка контролюється представниками ДП “Документ”.

23 квітня ДП "Документ" повідомило про призупинення видачі готових документів за кордоном із технічних причин. Видачу залишили лише для дітей 12 років, оскільки їм не потрібна біометрична верифікація.

З 23 квітня всі українські консульства тимчасово призупинили надавати послуги чоловікам від 18 до 60 років. Тимчасові обмеження жодним чином не стосуються надання консульської допомоги у разі надзвичайних ситуацій з громадянами України за кордоном. Вони стосуються лише подання певною категорією громадян заяв на отримання певних консульських послуг у визначений період.

Також Кабмін заборонив пересилати паспорти чоловікам за кордон.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що держава не надаватиме послуги громадянам, які виїхали за кордон у воєнний період, показавши цим, що доля країни їх не обходить. Обовʼязок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію.

У травні закордонні підрозділи ДП “Документ” почали відновлювати видачу готових документів у тестовому режимі.