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У іспанській Барселоні почне працювати філія ДП “Документ”

На період тестування систем надання послуг здійснюватиметься у порядку живої черги.

У іспанській Барселоні почне працювати філія ДП “Документ”
ДП “Документ” відновлює видачу за кордоном готових документів

Від завтра, 16 серпня, мобільні програмно-технічні комплекси ДП “Документ” (мікроавтобуси білого кольору із символікою “Паспортний сервіс”) почнуть в Барселоні прийом заяв-анкет на оформлення документів у тестовому режимі. 

Про це повідомила пресслужба Державної міграційної служби.

Прийом заяв-анкет на оформлення документів у тестовому режимі відбуватиметься за адресою: Av. del Segle XXI, 6, 08840 Viladecans, Barcelona. 

Графік роботи: понеділок-субота, з 9:00 до 18:00.

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Громадяни України можуть отримати у Барселоні такі послуги:

  • оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);
  • обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);
  • обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності).

Уточнюється, що на період тестування систем надання послуг здійснюватиметься у порядку живої черги, яка контролюється представниками ДП “Документ”.

  • 23 квітня ДП "Документ" повідомило про призупинення видачі готових документів за кордоном із технічних причин. Видачу залишили лише для дітей 12 років, оскільки їм не потрібна біометрична верифікація. 

  • З 23 квітня всі українські консульства тимчасово призупинили надавати послуги чоловікам від 18 до 60 років. Тимчасові обмеження жодним чином не стосуються надання консульської допомоги у разі надзвичайних ситуацій з громадянами України за кордоном. Вони стосуються лише подання певною категорією громадян заяв на отримання певних консульських послуг у визначений період. 

  • Також Кабмін заборонив пересилати паспорти чоловікам за кордон.

  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що держава не надаватиме послуги громадянам, які виїхали за кордон у воєнний період, показавши цим, що доля країни їх не обходить. Обовʼязок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію. 

  • У травні закордонні підрозділи ДП “Документ” почали відновлювати видачу готових документів у тестовому режимі.

  • Від 24 липня закордонні філії ДП "Документ" відновили прийом заяв на оформлення паспортів для чоловіків за кордоном.

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