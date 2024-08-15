У іспанській Барселоні почне працювати філія ДП “Документ”

Від завтра, 16 серпня, мобільні програмно-технічні комплекси ДП “Документ” (мікроавтобуси білого кольору із символікою “Паспортний сервіс”) почнуть в Барселоні прийом заяв-анкет на оформлення документів у тестовому режимі.
Про це повідомила пресслужба Державної міграційної служби.
Прийом заяв-анкет на оформлення документів у тестовому режимі відбуватиметься за адресою: Av. del Segle XXI, 6, 08840 Viladecans, Barcelona.
Графік роботи: понеділок-субота, з 9:00 до 18:00.
Громадяни України можуть отримати у Барселоні такі послуги:
- оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);
- обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);
- обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності).
Уточнюється, що на період тестування систем надання послуг здійснюватиметься у порядку живої черги, яка контролюється представниками ДП “Документ”.
-
23 квітня ДП "Документ" повідомило про призупинення видачі готових документів за кордоном із технічних причин. Видачу залишили лише для дітей 12 років, оскільки їм не потрібна біометрична верифікація.
-
З 23 квітня всі українські консульства тимчасово призупинили надавати послуги чоловікам від 18 до 60 років. Тимчасові обмеження жодним чином не стосуються надання консульської допомоги у разі надзвичайних ситуацій з громадянами України за кордоном. Вони стосуються лише подання певною категорією громадян заяв на отримання певних консульських послуг у визначений період.
-
Також Кабмін заборонив пересилати паспорти чоловікам за кордон.
-
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що держава не надаватиме послуги громадянам, які виїхали за кордон у воєнний період, показавши цим, що доля країни їх не обходить. Обовʼязок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію.
-
У травні закордонні підрозділи ДП “Документ” почали відновлювати видачу готових документів у тестовому режимі.
-
Від 24 липня закордонні філії ДП "Документ" відновили прийом заяв на оформлення паспортів для чоловіків за кордоном.