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Від початку війни Україна отримала від Нідерландів 700 партій військової допомоги

Йдеться про зброю, боєприпаси та техніку.

Від початку війни Україна отримала від Нідерландів 700 партій військової допомоги
Відправка допомоги із Нідерладів
Фото: Онно Айхельсхайм у соцмережі Х

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Нідерланди відправили до України 700 партій військової допомоги, у які увійшли зброя, обладнання та боєприпаси.

Про це повідомив начальник оборони Збройних сил Нідерландів генерал Онно Айхельсхайм.

Він відвідав базу у Сустейберзі, де нідерландські військовослужбовці складають і відправляють допомогу для України та інших місій.

"Сьогодні я спілкувався в Состерберзі з нашими людьми, які групують і відправляють обладнання для України та інших місій. З початку війни на фронт вирушило 700 транспортів зброї, техніки та боєприпасів. Підтримка України залишається моїм пріоритетом", – написав він у соцмережі Х.

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