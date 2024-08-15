Від початку війни Україна отримала від Нідерландів 700 партій військової допомоги

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Нідерланди відправили до України 700 партій військової допомоги, у які увійшли зброя, обладнання та боєприпаси.

Про це повідомив начальник оборони Збройних сил Нідерландів генерал Онно Айхельсхайм.

Він відвідав базу у Сустейберзі, де нідерландські військовослужбовці складають і відправляють допомогу для України та інших місій.

"Сьогодні я спілкувався в Состерберзі з нашими людьми, які групують і відправляють обладнання для України та інших місій. З початку війни на фронт вирушило 700 транспортів зброї, техніки та боєприпасів. Підтримка України залишається моїм пріоритетом", – написав він у соцмережі Х.

Vandaag heb ik in Soesterberg gesproken met onze mensen die materieel voor Oekraïne en andere missies groeperen en verzenden. Sinds het begin van de oorlog zijn er 700 transporten met wapens, uitrusting en munitie vertrokken naar het front. De steun aan 🇺🇦 blijft mijn prioriteit. pic.twitter.com/H1gRL43x9R — Generaal Onno Eichelsheim (@CDS_Defensie) August 14, 2024