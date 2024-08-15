Новою прем'єркою Таїланду може стати донька мільярдера Чинавата, який раніше очолював уряд

Урядова коаліція Таїланду заявила сьогодні, що погодилася висунути 37-річну Петонгтарн Чинавату кандидаткою на пост прем'єр-міністра.
Про це пише Reuters та Bloomberg.
Петонгтарн, донька мільярдера-важковаговика і колишнього прем’єра Таксина Чинавата, є лідером “Pheu Thai” (Для Таїланду) ‒ найбільшої партії в тимчасовому уряді.
Петонгтарн висунуть на посаду завтра на позачерговій сесії парламенту.
Політикиня є наймолодшою із трьох дітей Таксина та номінальною лідеркою “Pheu Thai”, найбільшої групи в коаліції з 11 партій, яка прагне зберегти владу після того, як Конституційний суд дискваліфікував іншого члена політсили Сретту Тавісіна з посади прем'єр-міністра через порушення етики.
Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що інший член партії, колишній міністр юстиції Чайкасем Нітісірі був фаворитом на пост прем'єр-міністра.
Палата представників із 500 депутатів має провести спеціальну сесію в п’ятницю, щоб обрати нового лідера.
Призначення Петонгтарн означатиме деякі зміни в політиці, яку проводила адміністрація Сретти, яка зосереджувалася на стимулюванні зростання за допомогою м’якшої фіскальної політики та боротьбі з високою вартістю життя.
Pheu Thai, яка фактично контролюється Таксином і його родиною, заручилася підтримкою деяких з найбільших пророялістських консервативних партій країни після угоди, яка повернула Таксина до Таїланду з тривалого вигнання. Зараз коаліцію підтримують понад 300 законодавців у нижній палаті. Цього достатньо, щоб подолати будь-яку опозицію.
- Генеральний прокурор офіційно висунув звинувачення Таксину Чинаваті відповідно до закону Таїланду “Про образу Його величності”, який передбачає максимальне ув’язнення до 15 років за кожну вчинену образу королівської влади.
- "Образу Його величності" знайшли у інтерв'ю, яке Таксин дав іноземним ЗМІ у 2015 році, коли він перебував у вигнанні. Позов подали військові роялісти, які повалили уряд його сестри Їнглак Чинават у 2014 році.
- Колишнього прем'єр-міністра та засновника партії Pheu Thai скинули з посаду внаслідок державного перевороту, що призвело до самовільного вигнання політика.
- У серпні минулого року Таксин повернувся до Таїланду вперше за 15 років, але його швидко арештували і доставили до Верховного суду, який засудив його до восьми років за звинуваченням у хабарництві та зловживанні владою. Покарання, яке пізніше було зменшено до одного року, базувалося на попередніх судимостях, які він отримав заочно.
- У червні суд відпустив Таксина Чинавату під заставу.
- У Таїланді діють одні з найсуворіших у світі законів про дифамацію, які захищають короля Маха Вачхіралонгкона та королівську родину. Кожне звинувачення тягне за собою потенційне покарання ‒ 15 років за ґратами.