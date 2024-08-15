Новою прем'єркою Таїланду може стати донька мільярдера Чинавата, який раніше очолював уряд

Петонгтарн Чинавату висунула урядова коаліція. Найбільшою групою у ній є група політсили “Pheu Thai”, яку очолює політикиня.

Урядова коаліція Таїланду заявила сьогодні, що погодилася висунути 37-річну Петонгтарн Чинавату кандидаткою на пост прем'єр-міністра.

Про це пише Reuters та Bloomberg.

Петонгтарн, донька мільярдера-важковаговика і колишнього прем’єра Таксина Чинавата, є лідером “Pheu Thai” (Для Таїланду) ‒ найбільшої партії в тимчасовому уряді.

Петонгтарн висунуть на посаду завтра на позачерговій сесії парламенту.

Політикиня є наймолодшою із трьох дітей Таксина та номінальною лідеркою “Pheu Thai”, найбільшої групи в коаліції з 11 партій, яка прагне зберегти владу після того, як Конституційний суд дискваліфікував іншого члена політсили Сретту Тавісіна з посади прем'єр-міністра через порушення етики.

Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що інший член партії, колишній міністр юстиції Чайкасем Нітісірі був фаворитом на пост прем'єр-міністра.

Палата представників із 500 депутатів має провести спеціальну сесію в п’ятницю, щоб обрати нового лідера.

Призначення Петонгтарн означатиме деякі зміни в політиці, яку проводила адміністрація Сретти, яка зосереджувалася на стимулюванні зростання за допомогою м’якшої фіскальної політики та боротьбі з високою вартістю життя.

Pheu Thai, яка фактично контролюється Таксином і його родиною, заручилася підтримкою деяких з найбільших пророялістських консервативних партій країни після угоди, яка повернула Таксина до Таїланду з тривалого вигнання. Зараз коаліцію підтримують понад 300 законодавців у нижній палаті. Цього достатньо, щоб подолати будь-яку опозицію.