Країни Північної Європи посилять співпрацю поліції для боротьби з впливом шведських банд

Країни Північної Європи посилять співпрацю поліції, щоб запобігти поширенню серйозної проблеми злочинних банд у Швеції на Норвегію, Фінляндію та Данію, пише Reuters.

Правоохоронці створять координаційний центр у Стокгольмі.

Шведські угруповання протягом тривалого часу були одними з найжорстокіших у Європі. Цього року 10 шведів (більше половини з них неповнолітні) звинуватили у Данії у замаху на вбивство або зберіганні зброї, що викликало тривогу та різку критику.

Міністр юстиції Швеції Гуннар Стреммер заявив, що у відповідь Швеція та Данія розмістять поліцейських у країнах, аби обмінюватися інформацією в режимі реального часу.

“Також, щоб мати можливість на ранньому етапі визначити, які діти та молодь ризикують бути втягнутими в ці злочинні мережі і як запобігти цьому”, ‒ додав Стреммер.

Крім того, у Стокгольмі буде створено скандинавський центр поліцейських з Фінляндії, Норвегії та Данії. Норвезькі та фінські офіцери вже там, а данці приєднаються за кілька тижнів.

Зазначимо, міністр юстиції Данії Петер Хуммельгаард заявив, що данські угруповання наймають членів шведських угруповань для насильницьких нападів на суперників. Лише з квітня було зафіксовано 25 таких випадків. Міністр назвав найманців “дітьми-солдатами”, заявивши, що в Швеції існує “хвора” культура насильства, яка не потрібна в Данії.

Фото: EPA/UPG Квіти на місці стрілянини у передмісті Стокгольма. Травень 2023 року

Протягом кількох десятиліть Швеція дотримувалася однієї з найліберальніших імміграційних політик у західному світі, але в останні роки значно посилила правила після різкого зростання злочинності, значною мірою обумовленої поганою інтеграцією іммігрантів.

У Швеції фіксують найвищий рівень насильства із застосуванням вогнепальної зброї на душу населення в Європейському союзі. Минулого року у країні з населенням лише 10 мільйонів осіб у 363 окремих інцидентах застрелили 55 людей. Для порівняння, у трьох інших країнах Північної Європи разом узятих було лише шість смертельних випадків зі стріляниною.