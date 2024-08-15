У Франції зіштовхнулися військові літаки: інструктор та пілот-курсант загинули

У східній частині Франції під час навчального польоту у повітрі зіштовхулися два винищувачі Rafale. Внаслідок інциденту загинули двоє військових.

Як пише The Guardian, пілоту одного з літаків вдалося катапультуватися, він не зазнав ушкоджень. Натомість в іншому винищувачі перебували інструктор та курсант - вони загинули.

Свої співчуття щодо смерті пілотів на адресу їхніх родин та військової частини висловив президент Франції Емманюель Макрон.

Для винищувачів Rafale, які є основним продуктом експорту французької військової промисловості, інциденти з летальними наслідками - велика рідкість. Військове слідство має з'ясувати, в чому причина катастрофи.