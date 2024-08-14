Росія подарувала Північній Кореї 447 кіз

Після того як президент Росії Володимир Путін та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне співробітництво в червні, Росія відправила до КНДР 447 кіз.
Про це йдеться у пресрелізі Россільгоспнагляду.
Зазначається, що Ленінградська область РФ поставить до міста Расон сотні свійських тварин.
Такий "подарунок" призначений для помʼякшення гострого дефіциту продовольства у Північній Кореї. Наприклад, для того, аби діти отримали кисломолочні продукти.
Стосунки РФ та КНДР
- 19 червня Путін та Кім підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство. При цьому КНДР бартером поставляє Росії балістичні ракети та артилерійські снаряди для війни проти України. Зокрема, випадок використання північнокорейської ракети KN-23 було зафіксовано під час російського удару по Харківщині.
- Ще на початку року США підтвердили, що РФ отримала балістичні ракети від КНДР і застосувала їх під час атак по Україні 29 грудня та 2 січня.
- Міноборони Південної Кореї тоді також повідомляло, що Пхеньян може продати Росії новий тип балістичних ракет. 23 лютого ГУР Міноборони заявило, що КНДР відправила в Росію вже 1,5 млн артснарядів – натомість країна просить у Москви ракетні технології.
- 31 липня цього року під час масованого удару по Україні Росія також застосувала північнокорейську ракету.