Росія подарувала Північній Кореї 447 кіз

Після того як президент Росії Володимир Путін та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне співробітництво в червні, Росія відправила до КНДР 447 кіз.

Про це йдеться у пресрелізі Россільгоспнагляду.

Зазначається, що Ленінградська область РФ поставить до міста Расон сотні свійських тварин.

Такий "подарунок" призначений для помʼякшення гострого дефіциту продовольства у Північній Кореї. Наприклад, для того, аби діти отримали кисломолочні продукти.

Стосунки РФ та КНДР