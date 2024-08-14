ХАМАС відмовився від переговорів щодо перемир'я у Газі, — Reuters

ХАМАС вимагає плану реалізації пропозиції від США і їх союзників, а не переговорів.

Ісламістське угруповання ХАМАС заявило, що не братиме участі в новому раунді переговорів про припинення вогню в секторі Газа, запланованих на четвер у Катарі, пише Reuters.

США заявили, що очікують, що непрямі переговори відбудуться, як і планувалося, в столиці Катару Досі в четвер, і що угода про припинення вогню все ще можлива.

Відомо, що уряд Ізраїлю відправить делегацію на переговори в четвер, але ХАМАС вимагає дієвого плану реалізації пропозиції від США і їх союзників, яку воно вже прийняло, а не нових переговорів.

"ХАМАС прихильний до пропозиції, представленої йому 2 липня, яка базується на резолюції Ради Безпеки ООН і промові Байдена, і рух готовий негайно розпочати обговорення механізму її реалізації", — заявив високопоставлений представник ХАМАСу Самі Абу Зухрі в інтерв'ю Reuters.

Угода про припинення вогню мала б на меті припинити бойові дії в Газі та забезпечити звільнення ізраїльських заручників, утримуваних в анклаві, в обмін на багатьох палестинців, ув’язнених Ізраїлем, але обидві сторони залишаються розділеними через послідовність дій та інші питання.

Проте ХАМАС вимагає угоди про припинення війни і виведення ізраїльських військ з Гази як основної передумови для звільнення заручників, в той час як прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявляє, що погодиться лише на паузу в бойових діях, щоб дозволити якомога більшій кількості заручників повернутися додому. Він неодноразово заявляв, що війна може закінчитися лише тоді, коли буде ліквідовано ХАМАС.