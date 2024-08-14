За літо росіяни завдали понад 2 тисячі ударів по Сумщині: голова МВС пояснив, навіщо буферна зона в Курській області

"Створення буферної зони на території Курської області РФ допоможе захистити наші прикордонні громади від щоденних ворожих обстрілів".

Упродовж літа росіяни нанесли понад 2 тисячі ударів по території Сумської області. Вони застосовували ракети, артилерію, КАБи, ударні дрони, міномети.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Він наголосив, що через постійний російський терор першочерговій евакуації підлягає населення з 183 населених пунктів 15 територіальних громад Сумської області. Вже евакуйовано понад 20 тисяч людей, з яких майже 2,5 тисячі дітей.

"Створення буферної зони на території Курської області - крок, який покликаний захистити наші прикордонні громади від щоденних ворожих обстрілів. Мешканці населених пунктів у зоні проведення оборонної операції були покинуті росією без найнеобхіднішого. Зараз військові надають МВС інформацію щодо потреб у забезпеченні місцевих питною водою, продуктами харчування, медикаментами, засобами гігієни, щоб у координації з іншими відповідними органами ми змогли якнайшвидше організувати гумдопомогу", - зазначив Клименко.

Він додав, що всі гуманітарні ініціативи здійснюються виключно з дотриманням норм міжнародного права.