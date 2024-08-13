На Сумщині в прикордонній 20-кілометровій зоні з Росією обмежено переміщення громадян

Допуск осіб на зазначену територію здійснюється за паспортами громадян України з відповідною відміткою про реєстрацію проживання у цій зоні.

У Сумській області запровадили обмеження на переміщення громадян та цивільного транспорту.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"У звʼязку зі збільшенням інтенсивності бойових дій, активізацією діяльності диверсійно-розвідувальних груп, сил спеціальних операцій противника та з метою збереження життя цивільного населення і військовослужбовців, військовим командуванням введені обмеження на переміщення усіх категорій громадян у прикордонній 20-кілометровій зоні Сумської області", – йдеться в повідомленні.

Допуск осіб на зазначену територію здійснюється за паспортами громадян України з відповідною відміткою про реєстрацію проживання у цій зоні.

Військові просять із розумінням поставитися до запровадження таких тимчасових обмежувальних заходів.

Детальнішу інформацію щодо обмеження переміщення цивільного населення та техніки можна отримати в диспетчерському пункті Сумського зонального відділу Військової служби правопорядку ЗСУ.

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