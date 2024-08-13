Ще 2 фігуранти отримали запобіжні заходи у справі про хабар ексзаступнику міністра енергетики Хейлу

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) застосував запобіжні заходи ще до 2-х підозрюваних у справі ексзаступника міністра енергетики України Олександра Хейла. Про це повідомляє пресслужба ВАКС.
У понеділок, 12 серпня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання детектива НАБУ та застосувала щодо одного з підозрюваних у справі щодо колишнього заступника міністра енергетики України, колишнього керівника державного підприємства, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Іншому підозрюваному, керуючому ТОВ, визначено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 7 млн грн.
Ухвалами слідчих суддів обом підозрюваним визначено обовʼязки строком на два місяці.
- Хейла викрили на хабарі у розмірі пів мільйона доларів. За даними слідства, він вимагав кошти за надання дозволу на вивезення гірничо-видобувного обладнання з прифронтового району.
- Невдовзі уряд звільнив заступника міністра енергетики.
- Ввечері 12 серпня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід заступнику міністра енергетики Олександрові Хейлу – його відправили під варту із можливістю внести заставу у розмірі 25 млн грн.
- Олександр Хейло став заступником міністра енергетики у грудні 2022. До цього очолював державне підприємство "Укрвугілля". З 2013 по 2022 працював на керівних посадах ДП "ВК «Краснолиманська»", ПАТ "Енергоінвест Холдинг", ПАТ "Центренерго".