Українські прикордонники завдали важких ударів по укриттях окупантів у Серебрянському лісі Луганської області.

Результати своєї роботи вони оприлюднили в Telegram.

"Оператори ударних дронів прикордонної бригади "Помста" зігрівають окупантів скидами з важкого бомбера "Vampire" та палять їхні укриття у Серебрянському лісі", - йдеться в повідомленні.

На відео видно, як українські захисники завдають низку ударів по укриттях окупантів, які ті облаштували посеред лісу.

Нагадаємо, що днями ворог намагався прорвати оборону ЗСУ в районах Стельмахівки на Луганщині, а також у районах Невського, Макіївки і в Серебрянському лісі.

Vampire - це дрони-гексакоптери, здатні піднімати корисне навантаження вагою до 15 кілограмів на висоту до 400 метрів. Частина їх деталей виконана на 3D принтері, що робить вартість їх виробництва дешевшою в ціні. Безпілотник може скидати термобаричні, кумулятивні та осколково-фугасні боєприпаси.