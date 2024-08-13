Трамп в інтерв'ю Маску: "Я казав Путіну не вторгатися в Україну"

Експрезидент США Дональд Трамп вийшов в обіцяний прямий етер з Ілоном Маском на платформі соціальної мережі X.

Як пише BBC, довгоочікуване інтерв'ю бул затьмарене технічними проблемами: Маск повідомив, що на колишній Twitter було здійснено DDoS-атаку, через що початок розмови довелося відкласти.

Під час спілкування з Маском Трамп вчергове заявив, що вторгнення Росії до України сталося через політику Джо Байдена. Республіканець стверджує, що "добре ладнав з Путіним і мав його повагу", а також пригадав "чимало розмов про Україну, коли я казав йому - не роби цього". Україна, за словами Трампа, була для Путіна "тим, чого він жадав найбільше".

У штабі Камали Гарріс на інтерв'ю Трампа відреагували повідомленням, що "двоє найгірших людей, яких ви знаєте, зараз в етері", а також назвали Маска "лакеєм для Трампа, який поширює його мерзенні ідеї на мільйонну аудиторію через один з найпопулярніших сайтів у світі".