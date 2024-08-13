США заперечили перемовини з Мадуро про помилування

У Білому домі спростували інформацію, поширену The Wall Street Journal, щодо спроби переконати венесуельського президента Ніколаса Мадуро відмовитися від претензій на новий термін глави держави в обмін на помилування.

Як повідомляє Reuters, речниця адміністрації Джо Байдена Карін Жан-П'єр під час брифінгу для преси заявила, що Вашингтон не робив Мадуро жодних пропозицій після венесуельський виборів.

У США Мадуро звинувачують у контрабанді наркотиків. За інформацію, яка б допомогла його заарештувати, американська влада готова надати винагороду у 15 мільйонів доларів.