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США заперечили перемовини з Мадуро про помилування

У Вашингтоні чинного президента Венесуели не визнають переможцем виборів.

США заперечили перемовини з Мадуро про помилування
Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр
Фото: EPA/UPG

У Білому домі спростували інформацію, поширену The Wall Street Journal, щодо спроби переконати венесуельського президента Ніколаса Мадуро відмовитися від претензій на новий термін глави держави в обмін на помилування.

Як повідомляє Reuters, речниця адміністрації Джо Байдена Карін Жан-П'єр під час брифінгу для преси заявила, що Вашингтон не робив Мадуро жодних пропозицій після венесуельський виборів.

У США Мадуро звинувачують у контрабанді наркотиків. За інформацію, яка б допомогла його заарештувати, американська влада готова надати винагороду у 15 мільйонів доларів. 

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