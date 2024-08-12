Кірбі про операцію України у Курській області: якщо Путіну щось не подобається, хай він забирається під три чорти з України

Росіяни здійснюють вторгнення в Україну, яка захищається від агресії, тому це війна Росії проти України.

Заяви росіян про те, що операція України у Курській області координується Заходом – путінська пропаганда.

Про це сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Він додав, що Путін використовував цю пропаганду від початку вторгнення в Україну.

"Це війна Путіна проти України. І якщо йому щось не подобається, якщо його щось не задовольняє, є дуже просте рішення – хай він забирається під три чорти з України та припиняє війну", – наголосив Кірбі.

Представник Білого дому зауважив, що це росіяни здійснюють вторгнення в Україну, яка захищається від агресії. Тому це війна Росії проти України, і так було від самого початку.