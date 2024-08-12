Росіяни вбили мирних мешканців у Костянтинівці і в Торецьку

В Костянтинівці також поранений місцевий мешканець.

Армія РФ завдала удару по Костянтинівці, є загиблі та поранені

Сьогодні, 12 серпня, від російських обстрілів у Донецькій області загинули двоє мирних мешканців, один отримав поранення.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Внаслідок російського обстрілу у Костянтинівці загинули 35-річна жінка, 40-річний чоловік отримав поранення.

Також обстрілом у місті зруйновано приватний будинок, пошкоджено ще 5, також ушкоджень зазнали промислова будівля, авто і 2 лінії електропередач.

Також росіяни вбили чоловіка у Торецьку.

Вадим Філашкін закликав мешканців Донецької області евакуюватись.