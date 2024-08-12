В Українську унаслідок ворожого артобстрілу загинули двоє людей

В Українську Донецької області унаслідок ворожого артилерійського обстрілу 2 людини загинули і 1 поранена.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Близько полудня росіяни відкрили по місту артилерійський вогонь. Через обстріл пошкоджені 2 п'ятиповерхівки.

"Від Українська до фронту — менше 10 кілометрів. Місто в зоні ураження різної зброї. Залишатися там — небезпечно! Евакуюйтесь своєчасно", – наголосив Філашкін.

У Костянтинівці ідентифікували всіх загиблих внаслідок російського удару. Загинули 14 людей.