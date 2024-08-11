У Костянтинівці ідентифікували всіх загиблих внаслідок російського удару

Правоохоронці завершили ідентифікацію загиблих внаслідок російського ракетного удару по супермаркету та пошті у Костянтинівці 9 серпня. Внаслідок обстрілу загинули 14 людей. Ще 44 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

"У Костянтинівці завершено процес ідентифікації та упізнання тіл загиблих внаслідок ракетного удару по торговельному центру. За остаточними даними, в результаті атаки збройних сил рф загинули 14 осіб, в тому числі троє дітей – дівчинки 9, 11 та 16 років", — повідомили в прокуратурі.

Тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали 44 людини.