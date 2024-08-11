Зеленський: росіяни застосували по Київщині північнокорейську ракету

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічний комбінований обстріл Київської області. Попередньо відомо, що РФ використала північнокорейську ракету під час атаки.

Про це президент написав у соцмережах.

"Цієї ночі в Київській області через російський удар, на жаль, загинули батько і маленький син – чотири роки було дитині. Мої співчуття рідним і близьким. Ще троє людей постраждали, серед них дитина – 12 років хлопчику", — ідеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, росіяни застосували північнокорейську ракету, і це був черговий свідомий терористичний удар проти України.

Піротехніки продовжують працювати, щоб встановити точні дані щодо цієї ракети.

"Тільки за один цей тиждень російська армія вдарила понад 30 ракетами та більш ніж 800 керованими авіабомбами. Росіяни не мають жодних географічних обмежень на застосування такої зброї – із перших днів повномасштабної війни вся територія нашої держави під загрозою постійних ударів", — додав Зеленський.

Президент висловив вдячніст партнерам, які допомагають із системами ППО та бойовою авіацією.

"Щоб дійсно зупинити російський терор, ми потребуємо не тільки повноцінного повітряного щита, який захистить усі наші міста й громади, а й сильних рішень партнерів – рішень, які знімуть обмеження на наші захисні дії. Коли українська далекобійність не матиме лімітів, ця війна точно отримає ліміт – ми реально наблизимо її справедливе завершення".