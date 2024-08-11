Вранці 11 серпня російська армія обстріляла селище Велентенське на Херсонщині, постраждала літня жінка.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Вибухову та черепно-мозкову травми, а також контузію дістала 81-річна жінка. Бригада "екстренки" надала їй допомогу на місці. Від госпіталізації потерпіла відмовилась", — ідеться у повідомленні.
- Минулої доби російська армія завдала масованої атаки безпілониками по Херсонській області. Унаслідок агресії РФ загинула одна людина, 11 цивільних постраждали, серед них — дитина.