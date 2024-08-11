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Російська армія обстріляла селище Велентенське на Херсонщині

Постраждала літня жінка.

Російська армія обстріляла селище Велентенське на Херсонщині
Фото: Олександр Прокудін

Вранці 11 серпня російська армія обстріляла селище Велентенське на Херсонщині, постраждала літня жінка.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Вибухову та черепно-мозкову травми, а також контузію дістала 81-річна жінка. Бригада "екстренки" надала їй допомогу на місці. Від госпіталізації потерпіла відмовилась", — ідеться у повідомленні.

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