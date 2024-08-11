Вночі ворог завдав удару балістичними ракетами по передмістю Києва, — КМВА

Вночі ворог атакував передмістя Києва балістичними ракетами, також спрямував на столицю з десяток ударних БпЛА "Шахед". Сили ППО збили всі безпілотники у повітряному просторі Києва.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

Вночі російська армія завдала удару балістичними ракетами (Іскандер-М або KN-23) по передмістю Києва — КМВА. Окрім цього ворог спрямував на столицю з десяток ударних БПЛА "Шахед".

"Як і попередній раз, 6 днів тому, повітряні цілі (на кшталт Іскандер-М або північнокорейської KN-23) столиці не досягли, удар на себе прийняло передмістя. На той момент вже було відомо по кілька десятків запущених по Україні ударних БпЛА типу "Shahed", — ідеться у повідомленні.

Сили ППО збили всі БПЛА у повітряному просторі Києва.

Інформація щодо потерпілих відсутня. Зведення оновлюється та уточнюється.