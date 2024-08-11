За добу Сили оборони ліквідували ще 1220 російських окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії складають близько 590 920 осіб.

За минулу добу російська армія втратила ще 1220 своїх військових. Від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії складають близько 590 920 осіб.

Про це ідеться у зведенні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.08.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

особового складу ‒ близько 590 920 (+1220) осіб,

танків (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 16363 (+13) од,

артилерійських систем – 16663 (+58) од,

РСЗВ – 1143 (+0) од,

засоби ППО ‒ 918 (+0) од,

літаків – 366 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13399 (+27),

крилаті ракети ‒ 2425 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 22524 (+71) од,

спеціальна техніка ‒ 2800 (+11)

Дані уточнюються.