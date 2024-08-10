На Херсонщині розширили перелік населених пунктів для обов’язкової евакуації, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.
“Російський терор посилюється. окупанти застосовують усю наявну зброю, активізували вони й використання дронів. На жаль, за останній місяць через ворожі удари фіксуємо вдвічі більше постраждалих серед мирних жителів, серед них – діти”, – повідомив Прокудін.
Він зазначив, що спільно з начальником ГУ Нацполіції в Херсонській області Ігорем Королем ухвалили рішення розширити перелік населених пунктів для обов’язкової евакуації населення.
Це – Шляхове, Томарине, Новоолександрівка, Гончарне, Новодмитрівка, Ромашкове, Першотравневе, мікрорайони Гідропарк та Нафтогавань Херсона (вздовж вул.Морської піхоти, а також прилеглих до неї вулиць та провулків). Всього – 50 населених пунктів, розташованих вздовж річки Дніпро.
Зазначимо, сьогодні у Херсонській громаді за день 10 людей отримали поранення. Один з них у тяжкому стані.