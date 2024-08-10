За останній місяць через ворожі удари фіксують вдвічі більше постраждалих серед мирних жителів.

На Херсонщині розширили перелік населених пунктів для обов’язкової евакуації, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

“Російський терор посилюється. окупанти застосовують усю наявну зброю, активізували вони й використання дронів. На жаль, за останній місяць через ворожі удари фіксуємо вдвічі більше постраждалих серед мирних жителів, серед них – діти”, – повідомив Прокудін.

Він зазначив, що спільно з начальником ГУ Нацполіції в Херсонській області Ігорем Королем ухвалили рішення розширити перелік населених пунктів для обов’язкової евакуації населення.

Це – Шляхове, Томарине, Новоолександрівка, Гончарне, Новодмитрівка, Ромашкове, Першотравневе, мікрорайони Гідропарк та Нафтогавань Херсона (вздовж вул.Морської піхоти, а також прилеглих до неї вулиць та провулків). Всього – 50 населених пунктів, розташованих вздовж річки Дніпро.

Зазначимо, сьогодні у Херсонській громаді за день 10 людей отримали поранення. Один з них у тяжкому стані.