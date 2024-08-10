Сьогодні, 10 серпня, окупанти атакували Нікопольщину дронами-камікадзе і артилерією понад 15 разів.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Потерпали Нікополь, Мирівська, Марганецька й Покровська громади.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки обстрілу Дніпропетровщини

Зайнялася приватна оселя, ще 5 – побиті. Пошкоджені і багатоквартирний будинок, господарська споруда. Понівечені адмінбудівля, сільськогосподарське та комунальне підприємства, медзаклад. Потрощені легковик і пожежна машина.Люди не постраждали.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки обстрілу

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки обстрілу

Нещодавно через атаки РФ на Нікопольщині були загиблі і поранені, пошкоджені підприємства.