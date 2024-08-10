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Окупанти атакували Нікопольщину дронами і артилерією понад 15 разів

Потерпали Нікополь, Мирівська, Марганецька й Покровська громади.

Окупанти атакували Нікопольщину дронами і артилерією понад 15 разів
Наслідки обстрілу
Фото: Дніпропетровська ОВА

Сьогодні, 10 серпня, окупанти атакували Нікопольщину дронами-камікадзе і артилерією понад 15 разів.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Потерпали Нікополь, Мирівська, Марганецька й Покровська громади.

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини

Зайнялася приватна оселя, ще 5 – побиті. Пошкоджені і багатоквартирний будинок, господарська споруда. Понівечені адмінбудівля, сільськогосподарське та комунальне підприємства, медзаклад. Потрощені легковик і пожежна машина.Люди не постраждали.

Наслідки обстрілу
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки обстрілу
Наслідки обстрілу
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки обстрілу

Нещодавно через атаки РФ на Нікопольщині були загиблі і поранені, пошкоджені підприємства.

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